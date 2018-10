Trad.Attack! annab Tallinnas viimase "Kullakarva" täispika kontserdi

Kontserdil "Kullakarva finaal" kuuleb viimast korda kõiki bändi värskeima albumi "Kullakarva" lugusid ning lisaks veel ka hitte bändi minevikust ja tulevikust.

"Selle kontserdiga lõpeb meie karjääris üks oluline etapp," kirjeldas bändi kitarrist Jalmar Vabarna. ""Kullakarva" album on olnud väga edukas ja viinud meid esinema väga paljudesse riikidesse üle maailma. Selle plaadi esitluskontserdid olid seni meie elu suurimad, Tallinnas Telliskivi loomelinnakus kõlas plaadi looming esitluskontserdil 3000 inimesele ning Setomaal Värskas lausa 4000 inimesele. Arvame, et on väärikas panna sellele punkt sarnaselt suurejoonelise kontserdiga," lisas Vabarna.

"Olgugi, et plaadiesitluskontserdid olid meil mahutavuselt suuremad kui Alexela kontserdimaja, siis see koht tekitab meis suurt elevust. Olukord, kus publik istub, on hoopis teise fookusega ning valmistume selleks juba täna ja anname endast maksimumide maksimumi, et teha see õhtu kõigi jaoks mäletamisväärseks," rääkis Sandra Vabarna.

"Kõige olulisem selle tuleva kontserdi puhul on teadmine, et albumit "Kullakarva" enam täispikkuses ja elavas esituses ei kuule. Loomulikult jäävad mõned hitid ka sellelt albumilt meie repertuaari, kuid muusikud teevad albumeid ikka lootuses, et inimesed neid tervikuna naudivad, seega on enam kui paslik tulla kohale avatud meelega ning talletada kõik nüansid mida meie looming pakub," lisas bändi trummar Tõnu Tubli.