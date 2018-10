Jaapani plaadipoes on olemas pea kõik Mari Kalkuni albumid

Ansambli Trad.Attack! liige Jalmar Vabarna kinnitas "Ringvaates", et Jaapanis läbilöömine ei tundu reaalne. "Muidugi võib läbi lüüa, aga küsimus on, kui suurelt." Mari Kalkun sõnas, et kui õnnestub mõnel artistil leida see oma kuulajaskond, seda kasvata, olla järjepidev ja tulla sinna tagasi, siis see on šanss läbilöömiseks.

Ühiselt külastasid Trad.Attack! ja Mari Kalkun legendaarset Jaapani plaadipoodi Tower Records, kus on müügil ka nende mõlema albumid. "Siin maailmamuusika sektsioonis on olemas peaaegu kõik minu albumid, alates esimesest," imestas Kalkun.

Jaapanis toimuv kontsert, kus esinesid nii Trad.Attack! kui Mari Kalkun, oli välja müüdud. "Umbes 200 inimest on sinna tulemas, see peaks olema ka selline showcase'i raames, seega peaksid tulema ka inimesed, kes aitaksid meie karjääri siin edasi viia."

2.-16. oktoobrini 2018 toimub Jaapanis "Estonian Festival in Japan", mille peamiseks eesmärgiks on Eesti folkmuusika ja disainerloomingu tutvustamine ning jätkusuutlike koostöösidemete loomine. Festivaliga tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Projektiga on seotud Mari Kalkun, Tuuliki Bartosik, Trad. Attack! ja Eesti disainerid - Merle Suurkask (bränd: Emma Leppermann), Mare Kelpmann, Stella Soomlais, Ann Tammik, Kairi Lentsius, kes esitlevad oma disaini Tokyo Seibu kaubamajas, kus avatakse Eesti Pop-Up disainipood ja toimuvad Eestit ja Eesti disaini tutvustavad üritused.