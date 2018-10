Pääru Oja võib jõuda Hollywoodi filmidesse: esimene casting on tehtud

"Tervikuna on "Põrgu Jaan" lugu sellest, kes me endi jaoks oleme, see on suures osas meie enda valik," ütles ta ja kinnitas, et nii, nagu me ennast näeme, hakkab ka maailm meid nägema. "Mulle meeldib see film väga, mu väga hea sõber on filmi režissöör ning seda oli väga äge teha."

Peagi on kinodesse jõudmas ka Eesti-Islandi koostööfilm "Mihkel", mis filmiti Islandil juba ülemöödunud talvel. "Firma, kes filmi tootis, on see, kes teeb koostööd nende Hollywoodi produktsioonidega, kes tulevad sinna looduse pärast filme tegema," sõnas ta ja mainis, et see kogemus, mis ta võtteplatsilt sai, oli maailmaklass. "Meiega käituti väga hästi, sõime igal õhtul Islandi lambaliha."

Hetkel on töös ka Veiko Õunpuu uus film ja Soome-Eesti koostööprojekt "Nägemist NSVL", kus mõlemas astub ekraanile ka Pääru Oja. "Film "Nägemist NSVL" räägib ingerisoomlastest ja see on ühe noore poisi lugu, mina olen onu Kolja," selgitas ta ja tõdes, et rolli jaoks õppis ta ka ingeri keelt.

Lisaks kodumaistele filmirollidele võib Pääru Oja jõuda lähiajal ka suurtesse välismaistesse linalugudesse. "Esimese castingu tegin ka juba ära, kuigi ilmselgelt ma seda rolli ei saa, tänapäeval käib nii, et sulle saadetakse tervest stsenaariumist paar lõigukest ja sa salvestad need telefoniga."

Põhjuseks, miks ta seda rolli endale ei saa, peab Oja kehva inglise keelt. "Muidugi ma hoian pöialt, aga mu inglise keel ei ole nii hea, meil eestlasel on küll parem kui soomlastel, aga eks ta natukene on ikkagi rallisõitja inglise keel."