ERR Menu soovitab nalja ja muusikat

1. 9.-12. oktoobrini toimub Tallinn Comedy Festival, mis toob juba viiendat korda Tallinna lavadele nii maailma talente kui ka meie oma koomikuid. Nelja päeva jooksul astub üles ligikaudu 20 esinejat Eestist ja mujalt maailmast.

Festivali raames jõuab veel nautida Komeediklubi ja Fopaa! eriüritusi, väliskoomikute etteasteid, Eesti tegijate uusimaid nalju, lõunapausi ajal naermiseks Lunch & Laughi jpm.

2. 17. oktoobril avab Laulasmaal uksed Arvo Pärdi Keskuse uus maja. Hispaania arhitektide Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano projekteeritud hoone saab koduks Arvo Pärdi mahukale arhiivile ja raamatukogule ning töö- ja kohtumispaigaks neile, kes soovivad lähemalt tutvuda Pärdi loominguga.

Projekt on oma mustrites ja sammastes inspireeritud "Tabula rasast".

Arvo Pärdi Keskuse südameks on arhiiv, mis koondab helilooja loomepärandit ning sellega seotud infot ja dokumente nii füüsilisel kui digitaalsel kujul. Keskuses on 150-kohaline kammersaal, kus hakkavad toimuma kontserdid ja filmiõhtud, vestlused ja mõttearendused väga erinevatel teemadel, majas saab tellida ringkäigu koos giidiga, aga maja võib uurida ka ise. Võib laenutada kõrvaklapid ja leida majast koht, kus muusikaga olla.

Majas on ka voolav ja hargnev näituseala. Uuel aastal avaneb näitusealal Arvo Pärdi Keskuse püsiekspositsioon, mille keskmes on sõna, heli ja vaikus ning mille aluseks on helilooja mõtisklused tema muusikapäevikutest. Keskuse tellimusel on valminud Jaak Kilmi ja Jaan Tootseni lühi-dokumentaalfilm Arvo Pärdist, mida huvilised näha saavad.

Mõeldud on ka lastele, sest mängunurgas on võimalik vaadata multifilme, millele Pärt omal ajal muusika loonud, osaleda helilooja teemalises viktoriinis või mängida niisama.

Arvo Pärdi Keskus suudab esialgsete plaanide kohaselt aastas vastu võtta 20 000 inimest.



Eesti Televisioonis jõuab keskuse avamispäeva, 13. oktoobri õhtul eetrisse erisaade, milles Joonas Hellerma teeb ringkäigu uue maja kõige olulisemates paikades koos Arvo Pärdi enda ja arhitekt Enrique Sobejanoga. Vahendatakse külaliste ja majarahva muljeid, kõlab Arvo Pärdi muusika Tallinna Kammerorkestri, Eesti Filharmoonia kammerkoori, ansambli Vox Clamantis ja Anne Akiko Meyersi esituses, juhatamas Tõnu Kaljuste ja Jaan-Eik Tulve. Saade on ETV eetris laupäeval algusega kell 19.25.