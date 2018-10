Vikerraadio ajaloosaade "Eesti lugu" pühendub Läti 100. sünnipäevale

"Ühiselt elatud aastad võõraste võimude all aitavad vaadata meie oma loole värskema pilguga ja sageli hoopis uue nurga alt," ütles sarja autor Piret Kriivan.

Kas lätlastel oli muistne vabadusvõitlus, mille poolest Kuramaa hertsogiriik Läti jaoks oluline on, kuidas olid eestlased ja lätlased seotud rahvuslikes ärkamisaegades - need on mõned küsimused, millel pikemalt peatutakse.

Suurt tähelepanu pööratakse saadetes mõlema rahva keerulisele 20. sajandile. Professor Andres Kasekambi hinnangul oli see sajand lätlaste jaoks hoopis raskem kui eestlastele. Saadetes räägitakse Läti ühiskonna polariseerumisest eelmisel sajandil: 1905. aasta revolutsioonist, esimese maailmasõja aegsest Saksa okupatsioonist, punaste küttide rollist Läti ajaloos; aga ka holokaustist, nõukogude okupatsioonist ja Läti erakondliku maastiku kujunemisest pärast iseseisvuse taastamist.

Läti-sarja viimane saade on eetris viimasel laupäeval enne Läti iseseisvuspäeva 18. novembril, kui kõneldakse kahest presidendist, Karlis Ulmanisest ja Konstantin Pätsist ning Eesti ja Läti ajaloost nende kahe mehe taustal.

Saadete lõpuosas on alati aega ka kultuuriloo jaoks, milles on meie kahel rahval palju ühist. Esimesest saatest "Läti sajandid" (22.09) saab kuulata "Viljandi paadimeest" / "Gaujas Laivinieksi" ja laulu lätlasest autorist Edgars Vilnisist, teises saates "Läti 100" (29.09) sellest, millest jutustab lätlaste kaerajaan "Cūkas driķos", kolmandas saates (6.10) "Kuramaa hertsogiriik" Läti eeposes kirjeldatud eestlaste ja lätlaste võitlusest ja sellest, mis juhtus pärast seda, kui Kalevipoeg oli Lacplesisele alla jäänud.



Sarjas esinevad ajaloolased Andres Kasekamp, Ago Pajur, Mati Laur, Tiit Rosenberg ja Küllo Arjakas. Sarja autor on Piret Kriivan.



"Eesti loo" varamus on ka Soome sajandale aastapäevale pühendatud sari "Sinivalge", 100 aasta taguseid sündmusi Eestis käsitlevad saated "Must suvi", "Vabadussõda 90" ja saated iseseisvuse sünni juures olnud väljapaistvatest eestlastest "EV 90".



"Eesti lugu" on eetris laupäeviti kell 13.05, kordub esmaspäeviti kell 23.05.