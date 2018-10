The Boondocks tähistab uue plaadi ilmumist muusikavideoga

The Boondocks avaldas sel nädalal ilmunudi uuelt albumilt "How to Build a Love Bomb" muusikavideo "That 60s Song".

"Videos heidame pilgu endast maksimaalsel arvamusel oleva saatejuhi hilisõhtusele telesaatele. Tegemist on ta saatesarja kuuenda hooaja üheksanda osaga, kus külas on legendaarne helikollektiiv The Boondocks," võttis video saamisloo kokku üks režissööridest Jaan Sinka. "Võib ka öelda, et saatejuht Umberto Con Carne on ikka jube hea elu peal," lisas tandemi teine pool, režissöör Kristjan Taal.

Videolugu saab kuulda uue plaadi esitluskontsertidel, mis toimuvad

12. oktoobril Pärnus kultuuriklubis Tempel / külalisena OUU

13. oktoobril Tõrvas pubis Juudas

19. oktoobril Tartus Genialistide klubis

20. oktoobril Rakvere teatrikohvikus

9. novembril Tallinnas Rock Cafes / külalisena Ans. Andur