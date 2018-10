Taylor Swifti avalduse järel tõusis valimishääletusel osalemise soov lakke

24 tunni jooksul pärast Swifti postitust soovis enam kui 65 000 inimest registreerida end valimishääletusele, vahendas Huffington Post vote.org-i andmeid.

Septembris registreeris end hääletusele terve kuu peale kokku 190 178 inimest, mis näitab, et Swifti avaldus tõstis registreerijate arvu hüppeliselt.

Swift ise valib Tennessee osariigis. Ka seal piirkonnas oli pärast Swifti Instagramipostitust näha hääletamissoovijate arvu tõusu. 36 tunni jooksul pärast Swifti postitust registreeris end 2144 uut hääletajat, septembris oli neid kokku 2811.

Vote.org esindajad ei osanud kinnitada, kas registreerijate arvu suurenemine tulenes Swifti postitusest, kuna valimiste lähenemisel kipub see niikuinii suurenema. Küll aga pandi tähele, et registreerijate seas oli varasemast rohkem 18-29aastaseid noori. Swiftil on Instagramis üle 112 miljoni jälgija, kellest paljud kuuluvad just sellesse vanusegruppi.

28-aastane popstaar kirjutas pühapäeval Instagramis, et viimase kahe aasta sündmused ei lase tal enam poliitilistel teemadel vaikselt olla. Swift võttis avalikult sõna vabariiklaste kandidaadi Marsha Blackburni vastu, tuues välja, et ta on hääletanud näiteks naiste palkade võrdsustamise vastu. Swifti hääled lähevad Phil Bredesenile ja Jim Cooperile.

Swift ei hoidnud end poliitikateemal tagasi ka 9. oktoobril toimunud Ameerika muusikaauhindade galal. "Ma tahtsin mainida, et see auhind siin ja kõik auhinnad täna antakse välja rahvahääletuse tulemusel. Ja kas teate, mida veel rahvahääletuse tulemusel 6. novembril välja selgitatakse? Minge valima," ütles ta oma tänukõnes aasta artisti tiitlit vastu võttes.

USA-s peetakse 6. novembril kongressi vahevalimised, mille käigus valitakse ümber terve 435-kohaline esindajatekoja ja kolmandik sajakohalisest senatist.