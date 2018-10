Sellesse männimetsa keskel asuvasse hea auraga majja on oodatud ka kõik need, kes huvituvad vaimsetest väärtustest, otsivad meelerahu või uut loomingulist inspiratsiooni.

Eesti Vabariigi juubelipidustuste puhul valmis seriaal "Pank", mis teleesilinastub juba 18. oktoobril. "Panga" produtsent Paul Aguraiuja tõdes, et "Panga" tegijaid inspireerisid välismaa seriaalid ning ka "Pank" sai tehtud mõttega, et sellel oleks edu Eestist väljaspool.

Virmalised on atmosfääri kõrgemates kihtides esinev optiline nähtus, mille põhjustajaks on Päikeselt lähtuvate laetud osakeste kokkupõrked Maa atmosfääri osakestega.

