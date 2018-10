Trad.Attack! tuuritas beebiga Jaapanis: võtame varasemast rahulikumalt

Trad.Attack!, koosseisus Jalmar Vabarna, Sandra Vabarna ja Tõnu Tubli, käis Jaapanis esmakordselt. Sel korral oli kaasas ka värskeim bändiliige Villem Vabarna, kes sündis Sandra ja Jalmari perre tänavu juulis, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"See muudab nii palju, et me võtame rahulikumalt. Me hakkasime Tartust paar tundi varem tulema igaks juhuks ja lennujaamades lendudevahelised ajad, kui me reise broneerime, võtame igaks juhuks pikemalt. Igasuguseid ootamatusi võib ette tulla," kirjeldas Sandra Vabarna Tallinna lennujaamas lendu oodates, kuidas on lapsega ringi tuuritada.

Bändiga käib kaasas ka lapsehoidja, kes Villemit kontsertide ajal hoiab.

Bänd kasutas Jaapanis oldud aega selleks, et akustilist muusikavideot salvestada, lisaks tutvuti kohalike inimeste ja kultuuriga. "Ülejäänud Jaapani reisi seisame me siin, sest ma sain teada, et see suits siin teeb lapsed hästi targaks ja paneb hästi kasvama," rääkis Sandra Vabarna kohalike vaatamisväärsustega tutvudes.