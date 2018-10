Kosmoseentusiast Raivo Hein filmist "Esimene inimene": see oli nii ehe kui võimalik

Peaosatäitja Ryan Gosling astub üles Neil Armstrongi rollis, kelle vaatevinklist kogu kümnendi kestnud NASA kuuvallutusprogramme Gemini ja Apollo jälgitakse, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Tegu on vormiliselt uut tüüpi kosmosefilmiga, milles on põimitud kosmosetehnika ja -lendude realistlikkus intensiivse heli- ja pildikeelega. Filmitiim otsustas kasutada võimalikult palju päris tehnikat ning piirduda arvuti poolt genereeritud eriefektidega vaid minimaalsel määral.

"Film on huvitav. See tõesti on tehtud niivõrd ehedalt kui võimalik. Esimesed kaadrid ajaliini peal on filmitud 16 millimeetrise kaameraga, edasi tuleb juba 35 millimeetrine ja kõige lõpus Kuule maandumise kaadrid on IMAX kaameraga tehtud," kirjeldas Hein.

Ta lisas, et ka näiteks maketid, mille sees filmiti, olid üks ühele koopiad tolleaegsetest aparaatidest. "Kui Ryan Gosling oma pikkuselt ei mahtunud sinna ära, oli ainus erinevus, mis tehti, et lasti pinki allapoole. See oli niivõrd autentne ja ehe kui saab," ütles Hein.

"Esimene inimene" oli tänavuse Veneetsia filmifestivali avafilm. Linateose lavastaja on "La La Landi" eest Oscari pälvinud Damien Chazelle. Filmi kaasprodutsent on Steven Spielberg.