Andrus Purde: kui teema on valus, siis sinna peabki nalja sihtima

Festivali korraldajad Andrus Purde ja Paul Piik arvavad, et nali ajas liiga palju muutunud ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eelmine aasta üks uus nali oli, aga see tehti juba ära. Sel aastal on kõik naljad juba vanad. Tsivilisatsioon on nii kaua olnud, et uus nali viie aastaga ei teki, periood peab olema pikem," naljatasid Piik ja Purde, kes on komöödiafestivali vedanud juba viis aastat.

Piigi sõnul võib teha kõige üle nalja, aga selle jaoks peab olema õige publik. "Ma loodan, et see teemade valik ei kitsene vastavalt sellele, kui ühiskonnas muutub mingi teema valusaks. Kui mingi teema on valus, siis sinna peabki nalja sihtima," lisas Purde.

Tallinn Comedy Festival toimub 9.-12. oktoobrini.