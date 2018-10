2 Quick Starti 25 aastat - konflikt ajakirjandusega, aknast lennanud teler ja "Neiu mustas kleidis"

2 Quick Startil on oma 25-aastasest ajaloost ette näidata üks aastahiti tiitel, mitu Kuldset Plaati ja elutööpreemia panuse eest Eesti popmuusikasse, mille andis tänavusel Eesti muusikaauhindade galal üle president Kersti Kaljulaid. "No eks ma ikka unistasin Eestis populaarseks saamisest. See soov või mõte on olnud ütleme puberteedieast alates," tõdes bändi solist Pearu Paulus ETV "Pealtnägijale" antud intervjuus.

Bändi kolm võtmetegelast - Pearu Paulus, Ilmar Laisaar ja Alar Kotkas - asusid koos musitseerima tegelikult juba 1980nade lõpul Soome restoranides ja alates 1990ndast aastast kuulsas Regati baaris Pirital, kus esitati kavereid tol hetkel kuumadest raadiohittidest. Oma muusikat otsustati hakata tegema 1992. aastal ja juba esimesel katsel, rahvusvahelisel lauluvõistlusel Via Baltica saavutas nende laul "Love Always Wins" esikoha. Edu tiivul sündis kollektiiv 2 Quick Start, mis hakkas tootma tantsulist poppi.

Bändinimi leiti Kuku raadiost. Esimesed lood pidid eetrisse minema, ent bändil polnud ikka veel nime. Nii otsigi raadio plaadiriiulist üks sämplite plaat, millel leidus lõik nimega "Too quick start" ehk liiga kiire start.

"2 Quick Start on hea näide sellest, kui oluline on olla õigel ajal õiges kohas ja teha õiget asja. 1990ndate aastate algus oli mingis mõttes ju selline Eesti popmuusika nullpunkt. Ja see muusikatööstus, mis oli enne eksisteerinud, oli lakanud olemast," kirjeldas muusikaekspert Mart Juur. Tema sõnul eristas 2 Quick Starti teistest artistidest, et nad teadsid, mida nad teevad ja kuidas see võiks ja peaks kõlama.

2 Quick Start põhjustas oma kvaliteedi ja läänelikkusega 1990ndate Eesti muusikamaastikul justkui plahvatuse. Nende osalusel suvetuurid meelitasid Eestimaa laululavad triiki täis ja räägitakse legende, kuidas kolmik Paulus-Kotkas-Laisaar tuli Tallinna lauluväljakule eskortida relvastatud turvameeste saatel, sest vastasel juhul oleks fännid nad nahka pistnud.

Ükski enesest lugu pidav 1990ndate popbänd ei saanud läbi tantsijateta ja 2 Quick Start oli selles osas suunanäitaja. Tantsutüdrukute supernapid esinemiskostüümid, mille disainis Alar Kotkase toonane elukaaslane Jana Hallas, olid nähtus omaette. Täna tantsu- ja vabaajakeskust DotE vedav Kati Ly Koit tuuritas neis kostüümides mööda Eestit kolm pöörast aastat.

Koit mäletab hästi seda aega, kui oli kätte saanud oma suvetuuride tasud. "Minu ema töötab algklasside õpetajana ja siis ühel hetkel tekkis see võrdlusmoment, et kui palju teenib õpetaja ja kui palju teenib 2 Quick Starti taustatantsija. See vahe oli, täna kui ma järele mõtlen, päris kurb," tõdes Koit.

Fenomenaalselt popi bändi lavatagune elu oli aga üllatavalt hillitsetud. Vanades VHS-ides juuakse peamiselt karastusjooke. Solist Pearu Paulusel meenub aga ka paar rajumat hetke. "Üks selline fakt on küll olemas, et minu teada on lennanud aknast välja televiisor. Üks kodanik jäi duši alla magama ja seal dušš hakkas üle voolama ja alumisel korrusel mingi pool lage kukkus sisse. See oli hotellis kuskil. See jäi sinna 1990ndate keskele, aga see teleka värk oli suhtkoht hilisemal ajal," tõdes Paulus.

Konflikt ajakirjandusega

Ehkki rahvas oli 2 Quick Startist pöördes, siis kriitikud ja kaasmuusikud bändi algusaastail vaimustust ei jaganud. Jaak Joala ennustas diskole kiiret hääbumist ning räpppunt A-Rühm tögas tantsumuusika viljelejad halastamatult oma loos "Popmuusik".

"Nad olid enesekindlad, nad ei jooksnud ajakirjanike-reporterite sabas, nad ei nuianud tegelikult revüüsid, nad ei käinud ringi jutuga, kuule, tee meist mingi promo või midagi säärast. Kuna neil oli raadio käes, raadio töötas nende teenistuses hästi ja kontsertsaalid-kontsertlavad olid nende käes, siis nad ei hoolinud ajakirjandusest ja ajakirjandus muidugi ei hoolinud ka neist," selgitas Juur.

Teravaim näide kohati okkalistest suhetest ajakirjandusega tuli avalikuks 1994. aastal. "1994. aastal, kui Kurt Cobain suri või sooritas enesetapu, siis oli see ETA (Eesti Telegraafiaagentuurilt) pressiteade, kus muuhulgas ETA praktikandid avaldasid soovi, et Cobaini asemel oleks võinud surra hulk muusikuid, nende hulgas ka Pearu Paulus," meenutas Juur.

See oli nali, mis küll lõppes kohtusaalis ja ETA pidi 25 000 krooni maksma. "Kui ma seda uudist kuskilt kuulsin, ausalt öeldes oli see päris ebameeldiv tunne," meenutas Paulus kummalist seika. "Ma mõistan, et kindlasti on meie bändi ja minu isiku, persooni suhtes palju inimesi, kellele see ei meeldi, aga see ei tähenda, et inimesed võiksid eneseväärikuse kaotada," lisas Paulus.

Haukumisele vaatamata pole karavan seisma jäänud. Peaaegu sama palju kui on popikombinaat Laisaar-Paulus-Kotkas tootnud hitte 2 Quick Startile, on nad heliloojate ja produtsentidena puhunud tuule tiibadesse mitmele teisele artistile, kes kogunud kuulsust nii meil kui mujal.

"See oli väga kihvt, et ma nende juurde sattusin, sest see põhjalikkus, millega mingisugust tooni või soundi taotleti, see oli imeilus ja selle käigus esimene väärtus, mida mina sealt õppisin nende kõrval, oli töö tegemise oskus," rääkis laulja Ithaka Maria Harito.

Samade meeste produtseeritud popnelik Best B4, mille ridadest kasvas välja ka Ithaka Maria, jõudis 1990ndate keskel tegutseda küll vaid napid kaks aastat, aga seda eredam oli tähelend. Samuti lõi 1990ndatel samade meeste kirjutatud lugudega laineid Nancy. Millenniumivahetusel kirjutasid aga Laisaar, Paulus ja Kotkas loo pealkirjaga "Once In A Lifetime", mida valiti esitama toona 18-aastane Väike-Maarjast pärit Ines, kes põrutas sellega välja ka Eurovisioonile.

2 Quick Starti enda kuulsaim hitt on aga kahtlemata "Neiu mustas kleidis", mida küsitakse igal kontserdil. "Mis mind häirib ja seda viimasel ajal on küll vähem, aga mingil ajal oli see niimoodi, et kui sul on kava paika pandud ja loomulikult "Neiu mustas kleidis" on siis kas lisalugu või kuskil lõpus, siis juba kolmanda või neljanda loo ajal keegi karjub, et "Neiu mustas kleidis". Selline asi nagu teinekord ajab harja punaseks," tõdes Paulus.

Juure sõnul on bändi publik kasvanud koos nendega ja see publik on kasvatanud üles järgmise põlvkonna. "See läheb põlvest põlve edasi. See on muide popmuusika tunnus ja ühendab põlvkondi," selgitas Juur 2 Quick Starti fenomeni.