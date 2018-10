EiK esitleb oma kolmandat kauamängivat ebatavalisel hiphop kontserdil

Koostöös TIKS Rekordsiga 25. septembril oma kolmanda albumi "unerohi" välja andnud EiK, esitleb plaati 11. oktoobril Tallinna Cinamon Kosmos kinos. Tegemist on Eiki albumitriloogia viimase kogumikuga, eelnevalt on ilmunud "uinak" ja "äratuskell".

Eik tõdes, et "unerohi" esitluskontsert ei ole tüüpiline hiphop-live, sest publik istub. "Eks see ole üsna abstraktne ning sensatsiooniline, et külastajad taolisel kontserdil istuvad, aga ehk on see abiks muusika sõnumile keskendumisel, mis on plaadi juures keskne," sõnas EiK.

"unerohi" on salvestatud Sander Möldri poolt ja pea pool albumil kõlavast muusikast on loonud Luurel Varas. Plaadi kujunduse on loonud Kaspar Tamsalu ning mix/master eest vastutab Romet Pott (Downtown Studio).