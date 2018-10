"Panga" produtsent: tahtsime teha sarja, mida kõlbaks ka väljaspool Eestit vaadata

Eesti Vabariigi juubelipidustuste puhul valmis seriaal "Pank", mis teleesilinastub juba 18. oktoobril. "Panga" produtsent Paul Aguraiuja tõdes, et "Panga" tegijaid inspireerisid välismaa seriaalid ning ka "Pank" sai tehtud mõttega, et sellel oleks edu Eestist väljaspool.

"Me vaatasime enne seriaali pihtahakkamist ka väga palju välismaa seriaale. Hakkasime kolm ja pool aastat tagasi teele minema ainult selle mõttega, et teha üks seriaal, mis nagu olekski välismaa oma. Ehk seriaal, mida kõlbaks ja huvitaks ka väljaspool Eestit inimestel vaadata. Et see lugu kõnetaks publikut palju-palju kaugemal kui Eestis," rääkis Aguraiuja Raadio 2 saates "Bert Järvet".

Aguraiuja tõdes, et Eesti senine seriaalitootmine ei ole võimaluste ja ressursside poolest võrreldav sellega, mida nemad said teha. "Meil on ääretult vedanud, et me võitsime EV100 konkursi. Ma usun, et tegijaid, kes Eestis oskaksid ja tahaksid samas mastaabis teha, on kindlasti veel," ütles Aguraiuja.

Seda, et sarja vastu tuntakse huvi ka välismaal, näitab see, et juba on näitamisõiguse saanud Soome YLe ja Läti Televisioon. Just kuulutati välja ka Genfi filmifestivali teleprogrammide võistlusprogramm, kus "Pank" võistleb. "Kuu aja pärast on meie esimene rahvusvaheline festivalilinastus väga tugevas võistlusprogrammis," oli Aguraiuja õnnelik.

Juba järgmisel nädalal, 18. oktoobril saavad end "Panga" lainele seada aga Eesti televaatajad. Kokku jõuab eetrisse 600 minutit "Panka", mille osad on lavastanud režissöörid on Jan-Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ning Marianne Kõrver. Kõige esimese episoodi on teinud Nõgisto, järgmised kaks Sarnet, kolm järgmist osa Juhan Ulfsak, kolm osa Marianne Kõrver ja siis jälle Jan-Erik Nõgisto. "Kogu eeltöö tegid nad omavahel kambakesi koos, see on valminud grupitööga. Näitlejatega esimesed proovid enne võtete algust tegid kõik neli režissööri koos," kirjeldas Aguraiuja tööprotsessi.

Enne sarja valmimist tehti palju eeltööd ka stsenaariumiga. "Omavahel oleme hästi palju arutanud, palju seal seda konkreetset tõde siis nüüd on. Pakun, et see kõigub kuskil 15,3 ja 27,7 protsendi vahel. Keegi täpselt mõõta ei saa, sest stsenaariumi kirjutamiseks sai tehtud väga palju intervjuusid 1990ndatel päriselt tegutsenud pankurite, ettevõtjate ja poliitikutega. Suurem osa seriaalist on siiski stsenaristide väljamõeldis," ütles Aguraiuja.

"Panga" keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku. 1990ndate alguses saabub panka Toomas, kes teeb peadpööritavat karjääri. Koos pangajuhtide Ülle ning Kaljuga rühitakse läbi majanduskriiside edasi suurema eesmärgi poole. Ent paratamatult tekivad konfliktid konkurentidega, tööpinge murendab inimsuhteid ning kõik tegelased on silmitsi oluliste valikutega.

Aguraiuja tõdes, et sellise seriaali tootmine oli võimalik ainult väga ühtselt koos töötava meeskonnaga. "Selle koha pealt nii näitlejad, tehniline meeskond kui ka loovmeeskond, kes on kaasatud, on algusest peale olnud teadlik kõikidest otsustest," lausus Aguraiuja.

Sarja peaosades astuvad üles Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsep, Priit Võigemast ja Andres Dvinjaninov.

"Pank" jõuab ETV eetrisse alates 18. oktoobrist igal neljapäeval kell 22.05. "Panka" saab kohe pärast telelinastust järele vaadata lehelt ERR.ee.