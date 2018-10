Seriaal "Pank" esilinastub täna kinosaalis

Sellesse männimetsa keskel asuvasse hea auraga majja on oodatud ka kõik need, kes huvituvad vaimsetest väärtustest, otsivad meelerahu või uut loomingulist inspiratsiooni.

Eesti Vabariigi juubelipidustuste puhul valmis seriaal "Pank", mis teleesilinastub juba 18. oktoobril. "Panga" produtsent Paul Aguraiuja tõdes, et "Panga" tegijaid inspireerisid välismaa seriaalid ning ka "Pank" sai tehtud mõttega, et sellel oleks edu Eestist väljaspool.

Seriaali stsenaariumi autorid on Eero Epner ja Tarmo Jüristo, produtsent Paul Aguraiuja. Operaatorid on Meelis Veeremets ja Ants Martin Vahur, kunstnik Kairi Mändla, monteerijad Hendrik Mägar ja Jaak Ollino jr, helilooja Sten Šeripov.

EV100 filmiprogrammi kuuluv teleseriaal "Pank" kõneleb kümne tunni jooksul Eesti inimeste ees olnud valikutest 1990ndatest peaaegu tänapäevani. Seriaali keskmes on sündmused ühes pangas, mille tegevus mõjutab olulisel määral kõigi riigi elanike käekäiku. 1990ndate alguses saabub panka Toomas, kes teeb peadpööritavat karjääri. Koos pangajuhtide Ülle ning Kaljuga rühitakse läbi majanduskriiside edasi suurema eesmärgi poole. Ent paratamatult tekivad konfliktid konkurentidega, tööpinge murendab inimsuhteid ning kõik tegelased on silmitsi oluliste valikutega.

Draamasarja "Pank" produtsendi Paul Aguraiuja sõnul on sajandi draamasarja loomisesse mitmeid aastaid ja lugematult töötunde panustatud. "Esilinastuse eel on põnevus haripunkti keritud nii seriaali tegijatel kui ka vaatajatel," lisas Aguraiuja.

"Juba neli aastat tagasi jäi võistlustööde hulgast draamasari "Pank" silma põneva süžeega. Viimastel aastatel on 1990ndadte temaatika veel enam esile tõusnud ja olen kindel, et inimesed võtavad seriaali soojalt vastu," ütles riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

