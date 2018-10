Legendaarsed kitarristid astuvad Kuulsuste Koja lavale

Optimistid, Tallinn 67, Kosmos 68, Mikronid, Teravik, Viljandi 76, Rock Hotell, Radar, Ultima Thule, VSP Projekt, Kukerpillid – ilma nende kolme meheta ei oleks Eesti levimuusika selline, nagu me tänasel päeval teame. Kõik need ansamblid ja ajaloosündmused on nende kitarristide moodi ja vastupidi.

Kohtumisõhtu toob nende kolme muusiku abil kokku peaaegu kõik muusikastiilid - jazz, biit, rock, pop, fusion, metal, kantri ja rockabilly. Kõik nad alustasid sügava nõukogude aja (kitarri)defitsiitses muusikamaailmas, kus neile südamelähedane muusika oli avaliku ühiskonna sügava põlu all. Aga kui on soov, siis on ka võimalus.

Milline oli nende esimene kitarr? Kes oli Tiit Pauluse lemmikõpilane? Mis lugu neile ansamblite repertuaaris kõige rohkem meeldib? Kui kiirelt lippab nende näpp täna? Kohtumisõhtul saab vastused nendele ja ka paljudele teistele küsimustele.



Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sari toob publikuni muusikud, kelle tegevus on mõjutanud Eesti levimuusika ajalugu. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.



Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi näitus "Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu" räägib Eesti levimuusika kujunemisest alates esimesest heliplaadist 1901. aastal kuni Eurovisiooni võiduni 2001. aastal. Saja aasta sisse mahuvad säravad staarid, "Horoskoop", isetehtud pillid, "jazz luudel", pungi kõrgaeg, laulev revolutsioon ja veel palju meenutamist väärt hetki, sündmusi ja inimesi.