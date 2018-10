"Terevisioon" troonib hommikust televaatamist

Oktoobri esimesel nädalal oli "Terevisiooni" otsesaatel keskmiselt 42 000 nelja-aastast ja vanemat vaatajat. Eelmise nädala jooksul tehtud järelvaatamine lisas saatele veel tuhat vaatajat. Kanal 2-s sel hooajal alustanud "Hommik!" kogus samal ajal 13 000 vähemalt nelja-aastast vaatajat ning järelvaatamisest lisandus veel tuhat vaatajat.



Otsesaate vaatajaskond reaalajas oli ühesuurune vanuserühmas 12-29, ulatudes 3000 inimeseni. Alla 12-aastaste, 30-49-aastaste ning 50-aastaste ja vanemate vanuserühmades oli "Terevisiooni" vaatajaskond "Hommiku!" omast suurem. Naisvaatajaid oli "Terevisiooni" jälgimas 27 000, mehi 15 000. "Hommikul" olid need numbrid vastavalt 8000 ja 5000.



Varahommikuses televaatamises ei ole aasta jooksul olulisi muutusi toimunud. Kõikide telekanalite peale kokku vaatas oktoobrikuu esimesel nädalal ühes tööpäevas kell 6.45-9.10 televiisorit vähemalt 15 minutit järjest reaalajas 19% üle 4-aastaseid Eesti elanikke.



ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala sõnul on "Terevisiooni" edu pant päevakajalisus ja käsitletavate teemade inimlik ning soe avamine. "Üle 40 000 inimese saab igal argihommikul info Eestis ja maailmas toimuva kohta just ETV vahendusel. See on suur usaldus ja selle nimel teeb terve "Terevisiooni" saatetiim pühendunult tööd," lisas Kala.