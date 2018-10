Galerii ja meenutused: 50 aastat "Horoskoobist"

Igas saates oli seitse lugu ja nendest viis pääses edasi, kaks langes välja ja järgmises saates tuli jälle kaks uut lugu. Näiteks Helgi Sallo lauldud "Lõppenud on päevad" kestis saates mitu kuud, nii et mitte üks lugu ei suutnud teda esimeselt kohalt kõigutada.

Parimate laulude selgitamiseks oli oluline vaatajapoolne tagasiside. Eesti Reklaamfilm kinnistus toona just tänu sellele publiku mällu. ERF-i ülesanne oli leida saatele toetajaid ettevõtete hulgas, kes ostes saatesse reklaami ja pannes välja auhindu, annaksid saatele võimaluse eetris püsimiseks. Auhinnad olid kopsakad - testoranis Kevad tehtud saates läks loosi IZ-mootorratas.

Saatesse saabunud vaatajakirjade arv ületab tänini kõik rekordid selles vallas. "Selle lugemisega oli suur probleem, sest neid tuli nii meeletult palju, et näiteks sidejaoskond keeldus neid kirju vastu võtmast, ütles, et andke meile ja antigi kolm töökohta juurde. Kolm inimest võeti spetsiaaltööle, kes sorteerisid neid kirju. Sellest oli ikka vähe. Siis me tulime selle mõtte peale, et 21. Keskkoolist kutsusime noored tüdrukud pärast tunde meie toimetusse kirju sorteerima ja tõesti neid tuli kottide viisi. Ilmselt, mis neid numbreid väga kõrgele paisutas, oli see, et ühel vana-aastaõhtul loositi kirjasaatjate vahel välja motoroller," meenutas toonane režissööri assistent Toomas Lasmann Vikerraadio saates "Korraks vaid".

Lugejakiri (kõnealune pilt Valdo Pandist ja tema pojast on nähtav galeriis) Autor: ERR

"Horoskoopi" juhtis Andres Vihalem, režissöör oli Elmo Lööve, bändi eest vastutas Kustas Kikerpuu, režissööri assistent oli Toomas Lasmann ja Peeter Peetsalu režissööri abi. "Kuidagi me hoidsime kokku ja me tundsime, et midagi siit nüüd tuleb, mis ilmselt on väga huvitav ja mis jääb võib-olla, aga seda tol ajal ei osanud muidugi ette näha, et ta nii populaarne on," lausus Lassmann.

"See oli niisugune eriline saade võib-olla sellepärast, et seal olid koos tolle aja kõige tuntumad lauljad ja ta oli niisugune väljund, mille sarnast ei olnud ETV-s vist ei enne ega ausalt öeldes ei ole olnud eriti ka pärast," tõdes Lassmann.

Uno Loobi sõnul püsis saade kolmel vaalal, kelleks olid režissöör Elmo Lööve, saate läbiviija Andres Vihalem ja muusikaline saatejuht Kustas Kikerpuu. "Kustas Kikerpuu valis laulu, pani noodi valvelauda ja tuli siva ära õppida ja salvestada. See oli haruldane, kui me saime nädal aega varem laulu kätte," meenutas Loop.

Mingit rivaalitsemist saates osalenute vahel ei olnud. "Kes välja langes, see oli vaba sel laupäeval. Mingit konkurentsi või võistlust ma ei mäleta, et oleks olnud. Mul oli hea meel, kui ma jälle vaba olin," ütles Loop.

Saates osalenud Ivo Linna meenutas, et temast ei teadnud "Horoskoobi" ajal veel keegi. ""Horoskoobi" vaatajaskond oli väga suur. See "Horoskoop" tegi minu nime sellel ajal väga palju tuttavamaks," arutles Linna. Ta usub, et "Horoskoop" suri loomulikku surma nagu seriaalidki surevad.

Kui Helgi Sallo midagi "Horoskoobist" mäletab, on see laul "Sulle kõik nüüd ütlen". "See on siiani mu lemmik. Esimesest hetkest peale oli meil Kalju Terasmaaga üks muusikaline taju. Me tunnetasime seda muusikat ühtemoodi. See oli mulle suur rõõmuhõise südames. Siiamaani, kui ma seda lugu kuulen, hakkab süda kiiremini põksuma," avaldas Sallo.

Heidy Tamme repertuaaris kõlavad "Horoskoobi" laulud tänaseni, ka tema käimasoleval juubelituuril "Õnne tipul". Ma olen väga õnnelik, väga tänulik, et mu saatus on andnud mulle võimaluse sellises saatesarjas esineda. Need laulud on siiamaani mu repertuaaris. Ma näen, kuidas inimestel läheb meel rõõmsaks. Ka noored laulavad neid kaasa," ütles Tamme.

"Horoskoobis" polnud tema sõnul keskne koht ainult muusikal, vaid ka välimusel. "Kuna poodidest polnud midagi saada, tõin väärtuslikumad ja kihvtimad kangad esimestelt välisreisidelt. Tihti kulus sellele kogu välisvaluuta. Aga hea väljanägemise nimel pidi ka käsitööd tegema," meenutas Tamme. Nii tagus ta Tallinnfilmist saadud hõbepaberist kleidilitreid ja värvis saapaid vildikatega mustaks. "Soengute jaoks kasutasime me mööblilakki, nii et sealt ei käinud kamm mitu nädalat läbi. Valeripsmed kinnitasime kummiliimiga. Silmad olid pärast tükk aega punased," kirjeldas Tamme.

"Horoskoobi" viimane saade oli eetris 1973. aastal. Oma tegevuse lõpetas "Horoskoop" ETKVL-i Jõgeva laadal. Koos olid Marju Kuut, Heidy Tamme, Tiiu Varik, Anne Velli, Paul Allik, Jaak Joala, Ivo Linna, Uno Loop, Oleg Melnik, Tõnis Mägi, Ahti Nurmis, ansamblid MIR ja Onyx ning TV-orkester Kustas Kikerpuu juhatusel.

Kuula Vikerraadio saadet "Korraks vaid":

14. oktoobril toimub Tartus kontsert, kus astuvad üles "Horoskoobi" saatesarjas osalenud lauljad, kes on hetkel tegevad ja parimas vormis, et meenutada olnut. Kontsert toimub 14. oktoobril kell 16.00 Tartu Vanemuise kontserdimajas.