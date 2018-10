Kirke Kangro Banksy hävinud maalist: kunstnik võib materjalina kasutada kõike, ka ostjat

"Saime osa sellest, et kunstnik võib materjalina kasutada mida iganes, ka oma ostjat," rääkis EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan, professor Kirke Kangro "Ringvaatele". "See teos juba kätkeski iseendas seda raha, mida teose eest saab maksta ja Banksy ette planeerides ja selle paberihundi sinna alla installeerides arvatavasti ootas seda hetke. Ta võib-olla ei osanud prognoosida, mis täpselt need summad on, mis selle teose eest välja käiakse, aga kindel on see, et ta juba haaras ja võttis kaasosaliseks enda teosesse ka selle ostja."

Kangro meenutas Banksy kõrval veel tähelepanuväärseid kaasaegseid kunstiteoseid, mis maailmas samuti laineid löönud.

*Piero Mansoni ekskremendipurgid (1961)

*John Baldessari "The Cremation project" (1970)

*Hans-Peter Feldmanni teos "100 000 seinal" (2010)

*Jean Tinguely teos "Homage to New York" (1960)