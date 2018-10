Hiljuti toimunud maailmakoristuspäeval oli "Pealtnägija" meedkonnal rõõm kohtuda ja suhelda paljude tublide inimestega, kes valutavad südant planeedi tuleviku pärast. Üks neist on 27-aastane eestlanna Lindasay Kaia Abigail Kuningas, kes peab Austraalias Gold Coastil koos austraallasest abikaasaga kohvikut, mille põhiklientuur on kohalikud lainelaudurid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel