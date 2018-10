Eesti kattub täna helkuripuudega

Algatuse "100 Helkuripuud Eesti 100. sünnipäevaks" eesmärk on tõmmata juubeliaastal senisest enam tähelepanu turvalisusele liikluses. Algatusega saab veel liituda, praeguseks on oma Helkuripuu registreerinud 83 kogukonda üle Eesti.

"Juubelisügise hämarad õhtud on kohal, seega on viimane aeg endale ja oma lähedastele elupäästev kaaslane külge riputada," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Pika traditsiooniga algatus helkuripuu tuletab seda kõigile Eesti inimestele meelde. Mida rohkem helkuriga kaetud puid 8. oktoobril särama lööb, seda rohkem inimesi liikluses märgatavamaks ka saab," lisas Soe.

Praeguse seisuga ehivad 8. oktoobril helkuripuu 83 aktiivset seltskonda nii Harjumaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Põlvamaal, Raplamaal, Saaremaal, Valgamaal, Viljandimaal, Tartumaal kui ka Võrumaal.

Helkuripuu projektijuht Regina Jaakson selgitas, et helkuripuu idee on lihtne ja sellega saab liituda igaüks. "Kui sul on helkur üle, siis riputa see oma piirkonna helkuripuule, kust ilma helkurita liikleja selle endale võtta saab ja nii pimedal ajal märgatavam on," selgitas Jaakson.

Helkuripuu algatusega saavad kõik kogukonnad veel liituda. Selleks tuleb piirkonnas helkuritega kaetav puu välja valida ja registreerida SIIN. Helkurid tuleb igal kogukonnal ise hankida.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubelisündmuste kohta www.EV100.ee