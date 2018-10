Vikerraadio uus saade "Öövalve" ootab kuulajatelt terviseküsimusi

Ühel suveööl olid Vikerraadio otsestuudios arstid, kes vastasid kuulajate nendele küsimustele, mida on endal otse arstilt veidi piinlik küsida. Või ei olnud inimesed veel leidnud julgust, et arsti poole pöörduda. Kuna nõudlus sellise saate järele osutus suureks, on alates 9. oktoobrist Vikerraadio uues saates "Öövalve" kohal arstid, et kuulata ära inimeste tervisemured ja jagada asjalikke soovitusi.