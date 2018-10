Mustad kassid kaotavad populaarsust, sest pole piisavalt instageenilised

Sotsiaalmeedias on tekkinud kummaline nähtus ehk kassikarva rassism, kus peamisteks kannatajateks on mustad kassid, kes pole piisavalt fotogeenilised Instagrami jaoks.

Sotsiaalmeediaspetsialist Helene Vetik peab kodus kassi, kes oli samuti oma ebastandardse välimuse tõttu pikalt varjupaigas. Nüüd on Lord Puss-Pussi nime kandvast kassist saanud aga Instagramis tõeline staar, vahendas ETV saade "Terevisioon".

Vetik tõdes, et mõistab probleemi, miks musti kasse on keerulisem pildile saada. "Ma olen ise proovinud oma õe musta koera pildistada, rohkem on see, et ta lihtsalt tõmbleb ja on must kogu," kirjeldas Vetik.

Vetik ütles, et tegelikult saab ka mustast loomast väga vahvaid pilte teha. "Kasuta nutitelefoni kõiki võimalusi mis on. Paljud inimesed isegi ei tea, et pärast fokusseerimist saad olenevalt telefonist ülespoole või kõrvale näpuga viidates valgust juurde panna," selgitas Vetik.

Vetiku sõnul ei ole mõtet kassi kodustades lähtuda karva värvist. "Ma arvan, et inimesed, kes tahavad endale kassi võtta varjupaigast, võiksid olla veidi isetumad," lausus ta.

Oktoobris ongi varjupaikades musta kassi kuu, kui musti kasse saab tasuta. 2017. aasta oktoobris leidis uue kodu 137 musta kassi.

Vetiku kassi pilte saab näha Instagrami lehel pusspusslord.