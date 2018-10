Eestlanna rajas Austraalias ökosurfikohviku

Hiljuti toimunud maailmakoristuspäeval oli "Pealtnägija" meedkonnal rõõm kohtuda ja suhelda paljude tublide inimestega, kes valutavad südant planeedi tuleviku pärast. Üks neist on 27-aastane eestlanna Lindasay Kaia Abigail Kuningas, kes peab Austraalias Gold Coastil koos austraallasest abikaasaga kohvikut, mille põhiklientuur on kohalikud lainelaudurid.

Pool aastat tagasi avatud kohviku eripära on, et kõik joogid-söögid müüakse kaasa sada protsenti komposteeritavates nõudes ja mingit plastikut ei lähe ära viskamisele, kirjutas "Pealtnägija" tiim oma Facebooki lehel.

"Ma elan Austraalias, aga ma olen väga uhke eestlane ja tahan üle kõige, et kõik inimesed, kes minuga kohtuvad, mõistavad, et minu abikaasa on mulle kinkinud kõige imelisema kingituse ja platvormi selle kohviku näol, kus ma saan jagada oma lahendusi, nägemust ja kirge parema, plastikust vaba ning ookeanist hooliva keskkonnas nimel," kirjeldas ookeani kaldal, maalilise nimega Mermaid Beachil ehk Merineitsi rannal asuva surfikohviku perenaine.

Kuningas lisas, et on tänaseks muutnud juba väga paljude inimeste teadmisi ja tundeid plastiku suhtes. "Loodetavasti jõuan sellega ühel päeval nii kaugele, et saan rääkida kõigest sellest rohkem kui ainult oma kohvikus olevatele toetavatele ja skeptilistele inimestele. Me elame väga muutlikus keskkonnas ja peame kõik lõpuks üles ärkama, et me ei saa jääda lootma, et järgmine generatsioon muudab midagi ja meie võime lihtsalt jätkata samas vaimus, sest me oleme juba piisavalt kahju teinud tänaseks päevaks," lausus ta.