Sügisel on eetris Mati Talviku viimased "Ajavaod", kolm osa lõpetasid kolleegid

Selle aasta jooksul jõuab eetrisse kümme "Ajavagude" saadet, millest seitse valmis Talviku käe all, viimased kolm lõpetasid tema kolleegid. "Mati ise jõudis valmis seitse ja meie ilma temata pusime veel kolm tükki valmis," rääkis "Ajavagude" toimetaja Renita Timak ütles ERR Menule.

Sügishooaeg pühendub teadusmeestele. "See räägib inimestest, kelle teadlase tee algas siis, kui Eesti riik sündis. Need on lood eestikeelse teaduse algusest," ütles Timak.

Nagu terve "Ajavagude" sari, pühendutakse ka selle sügise saadetes Eesti esimesele iseseisvuse perioodile. Varem on saadete teemaks olnud nii ärimehed kui ka riigimehed, kuid Timak tõdes, et tegelikult oleks olnud materjali saatesarja jätkamiseks veel. "Muidugi on võimalik välja mõelda igasuguseid teemasid ja Matit oleks ka huvitanud paljud asjad veel, eriti huvitasid teda juhtumid ja põnevad lood, mis sellel ajal aset leidsid. Teemasid oleks küll," tunnistas ta.

Pärast detsembrit "Ajavaod" aga enam ei jätka. "See ei tähenda, et ajalooteema kaoks Eesti Televisiooni programmist, aga see on ikkagi Mati sari ja peaks nüüd lõppema," põhjendas Timak.

Saatejuht Mati Talvik suri raske haiguse tagajärjel juuli lõpus. Tema kolleeg Renita Timak ütles, et augustisse oli koos Matiga plaanitud kaheksanda osa toimetamine.

Talviku viimaseid saateid vaadates ei usu Timak, et armastatud saatejuht aimas, et need tema viimaseks jäävad. "Võib-olla tal oli see mõte, sest juttu sellest küll ei olnud. Me töötasime nii nagu tööd tehakse," tõdes ta. Oma viimastes saadetes Talvik mingit allahindlust ei teinud.

"Ajavagude" esimene saade läheb eetrisse 21. oktoobril ning rõõmustab vaatajaid igal pühapäeval 23. detsembrini.