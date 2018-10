"Kapten Morten lollide laeval" pälvis Saksa suurimal lastefilmifestivalil esimese preemia

Auhinna andis välja professionaalne žürii ning selle pani välja DIAF – Saksamaa animafilmide instituut.

"Poiss, kelle suurimaks sooviks on minna koos isaga merele seiklema ning kes unistab olla kapten oma enda laeval. Maailma parimad moosipallid, varandus, mis laeva koos hoiab, ja täiesti kontrollimatu võlukahur, mida tohivad kasutada ainult need inimesed, kes teavad, mida nad teevad. Need olid vaid mõned mõtted piiritult fantaasiarikkast seiklusest koos suurepärase animatsiooni ning suure armastusega meisterdatud tegelastest. Võluv ja vaimustav lugu, mis on jutustatud väga originaalselt ning detailirikkalt," kiitis žürii filmi.

Schlingeli festivalil linastus 235 tööd 51 riigist, neist oli võistlustules 124 filmi. Kokku jagati 18 auhinda 64 000 euro väärtuses. Peaauhinnad läksid Indiasse, Lõuna-Aafrikasse ja Islandile.

Tänavust festivali, mis kestis 7. oktoobrini, külastas 24 000 inimest.

Nukufilm "Kapten Morten lollide laeval" on kõigi aegade kalleim animafilm, mis Eestis toodetud, ning see valmib koostööna stuudiotes Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia). Film müüdud näiteks Prantsusmaale ning Poolasse, Eestis linastub film sügisel.

Film jutustab loo nutikast poisist Mortenist, kes ehitab endale mängulaeva ning ühel heal päeval leiab end sellel samal mängulaeval koos putukatega, kelle ta sinna meeskonnaks korjas. Veidral kombel meenutab iga putukas kedagi Morteni päriselust. Putukad pole sugugi sõbralikud ning Morten peab end maksma panema, et saada laev oma kontrolli alla.

Rahvusvaheliselt linastub "Kapten Morten lollide laeval" inglise keeles ning tegelastele on hääle andnud rahvusvaheliselt tuntud iiri näitlejad Brendan Gleeson, Pauline McLynn, Ciaran Hinds ja Michael McElhatton, samuti ka komöödianäitlejad Jason Byrne, Tommy Tiernan ja Neil Delamere.