Galerii: Noortebändi Tallinna poolfinaalist pääsesid edasi Bourbon Sugar ja Johanna Randmann

6. oktoobril toimus Von Krahlis Noortebänd 2018 kolmas poolfinaal, kus võistlustulle astusid Around The Sun, Bourbon Sugar, Johanna Randmann, Sleeping Youth ja Marta Arula. 9. novembril Rock Cafés toimuvasse finaali pääsesid Bourbon Sugar ja Johanna Randmann, viies finalist selgub Õhtulehe publikuhääletuse tulemusena.

Bourbon Sugar on kolmest liikmest koosnev bänd, mis on praeguses koosseisus tegutsenud poolteist aastat. Bändiliikmete arvates on Eestis vähe võimalusi end nähtavaks teha ning Noortebändi konkurss on selleks üks parimaid platvorme. Bourbon Sugar soovib muusika tegemisega end väljendada ning nende suureks unistuseks on minna maailmaturneele.

Tänavu "Eesti otsib superstaari" saates osalenud 20-aastane Johanna Randmann on laulmisega tegelenud juba lapsest saadik. Kevadel andis neiu välja oma esimese singli ning teab, et ise tuleb olla aktiivne, otsida võimalusi eneseväljenduseks ning teiste peale ei saa lootma jääda. Seetõttu otsustas ta osaleda ka Noortebändi konkurssil ning poolfinaali pääsemine oli tema jaoks väga tore üllatus.

Tänavuse Noortebändi Tallinna poolfinaali žüriisse kuulusid Erik Morna (R2), Reelika Lelle (Sony Music Baltics), Taavi Paomets (Avoid Dave), Danel Pandre, Jonas Kaarnamets ja Kristine Kebbinau.

Noortebänd koostöös Kinemaga paneb võitjale välja 3500€ väärtuselise auhinna, mis annab võimaluse külastada Gröningenis toimuvat Eurosonic Festivali ja salvestada kvaliteetne EP. Peale selle lisandub mitmeid eriauhindu.