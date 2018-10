"Umbes kaks nädalat tagasi pöördus meie poole Raimond Valgre loomingu austaja, kes juhtis tähelepanu sellele, et helilooja elas mõnda aega ka südalinnas Vene tänaval. Haarasime heast mõttest kinni ning otsustasime tema kunagise maja külge panna mälestustahvli, et tähistada tema 105. sünniaastapäeva," ütles Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel