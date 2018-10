Sten Saluveer: Jaapanis elamine on sama spetsiifiline kui kirurgiks õppimine

"Ajalooliselt on üks väga huvitav nähtus, et Jaapan tervikuna on väga hea looma endast teatavat sorti kuvandit, paistes väljapoole veidi teistsugune, hästi väljapeetud ja ilus, kirsiõied, samuraid, zen ja geishad, aga loomulikult palju sellest on loodud ja projitseeritud," ütles Saluveer ja lisas, et Jaapanis on erinevaid tahke ning üks neist on Jaapani telemängud.

Saluveeri sõnul on Jaapan üks parimaid kohti, kuhu reisida. "See on ilus ja turvaline, seal on uskumatu loodus, toit ja kultuur, aga kui hakata Jaapanis elama, siis see on midagi sama spetsiifilist, kui sa hakkaksid õpiksid näiteks kirurgiks," tõdes ta ja kinnitas, et tema arust ei ole mõtet küsida, miks jaapanlased pole nagu meie.

"Väga paljud tele- ja naljasaated ning ekstreemfilmid tulenevad sellest, et kuni üle-eelmise sajandi lõpuni oli Jaapan väga vabameelne, kuni keisrivõimu taastamiseni pulbitses Jaapan seksuaalsusest, suurlinnade ümber olid tohutud meelelahutuskvartalid, kus töötasid näitlejad, meelelahutajad, prostituudid ja kurtisaanud," selgitas ta, tuues välja, et ülevõimendatud seksuaalsus oli jaapanlastele väga omane.

Üks telesaadetest, mida Sten Saluveer tutvustas, oli "Takeshi's Castle", mis on tema sõnul Jaapanist väljaspool üks populaarsemaid. "Kahjuks see enam ei jookse, aga ta oli väga populaarne, selle teleshow alusepanija on tuntud näitleja, režisöör ja maalikunstnik Takeshi Kitano."

"Jaapani kultuur keerleb suuresti ümber talentide ja kui Euroopa kontekstis sul peab eetrisse minekuks olema mingi haridus ja usaldusväärsus, siis Jaapanis sa võid saada talendiks erinevatel põhjustel," mainis Saluveer ja tõi välja, et sa võid olla kas pornostaar, näitleja või siis lihtsalt inimene, kelle vanemad on eri kultuuridest. "Terve Jaapani meediakultuur keerlebki nende talentide ümber, mida nad teevad, kuhu nad lähevad, mida nad söövad, ning väga suur osa sellest rahulolust tekib sellest, kui see talent panna ebamugavasse olukorda."