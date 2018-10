ETV2 teemaõhtu meenutab Raimond Valgret

"Estraadisangarid: Raimond Valgre"

7. oktoober kell 19:30

Tihti on arvatud, et meie popmuusika parimate laulukirjutajate looming oleks võinud omal ajal jõuda maailmakaardile, ent jäi toppama raudse eesriide taha. Raimond Valgre, Arne Oit, Valter Ojakäär, Kustas Kikerpuu ja Uno Loop on vaid mõned nimed meie armastatuimate heliloojate nimistus, kelle aegumatud viisid läbisid 2016. aastal enneolematu värskenduskuuri, et saada uus võimalus! Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

"Need vanad armastuskirjad"

7. oktoober kell 20:00

Film räägib Valgre armastusest kauni blondi Alice'i ja vene kaunitari Niina vastu. Jutustus sõprusest ja reetmisest ning sellest, mis võib juhtuda inimestega, kes satuvad suurte poliitiliste muudatuste risttuultesse – Eesti Vabariigi lõpp, Teine maailmasõda, nõukogude korra ja stalinliku režiimi ülemvõim. Sündmused kulmineeruvad aastavahetusel 1949/50 restoranis "Gloria".

Režissöör Mati Põldre, stsenaristid Lilian Põldre, Mati Põldre, Aleksandr Borodjanski. Peaosas Rain Simmul, teistes rollides Liis Tappo (Alice), Ülle Kaljuste (Emma), Kärt Tomingas (Lili), Marika Korolev (Eva) jpt.

"Igavesti teie"

7. oktoober kell 22:05

Raimond Valgrest tehtud muusikalise dokumentaalfilmi aluseks on ligi 400 kirja Niinale, kellega Valgre tutvus sõjapäevil Leningradis. Käsikiri Lembit Lauri, režissöör ja operaator Mati Põldre, heli Jaak Elling, kunstnik Tiiu Übi, toimetaja Enn Vetemaa, filmi direktor Helme Rattas.

"Valge tee kutse"

7. oktoober kell 23:00

Noorsooteatri etendus. Juhan Saare dokumentaalnäidend Raimond Valgre elust ja muusikast. Lavastaja Kaarel Kilvet, kunstnik Hardi Volmer, muusikaline kujundaja Olav Ehala, nimiosas Sulev Luik, teistes osades Luule Komissarov, Anu Lamp, Ene Jätvis jt. Režissöör Toomas Kirss.