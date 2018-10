Õpetaja Erkki Otsman astus "Ringvaates" üles kabareenumbriga

Kabareega on Erkki Otsman tegelenud juba üle 20 aasta. "Jumal on andnud tervist ja distsipliini," ütles ta "Ringvaates" ja lisas, et õpetaja elukutse, millega ta tegeleb päevasel ajal, on vajalik töö. "Need noored inimesed, kes alustavad oma elu, neile on vaja vanemate inimeste nõu."

"Väga oluline asi õpetajatöö juures on suhete hoidmine ja suhete väljakujundamine lastega, see on peen töö," sõnas Otsman ja kinnitas, et kui sa jõuad laste hingesse, siis sa võid sinna palju head ja positiivset soovitada. "Mina ei ole ennast kunagi pidanud kõige targemaks ja ma olen seda ka tunnis välja näidanud."