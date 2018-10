Rakvere pastor müüb uue kirikuhoone ehituseks maha oma vanad autod ja mootorrattad

"Kes toetab meie kirikut vähemalt 10 000 euroga, võib tulla siia õue ja valida endale ühe masina," sõnas Kotiesen "Ringvaates" ja lisas, et iga tema vana masinaga, mis müüki läheb, on oma lugu. "Mul on juba lapsest saati olnud see, et kui käpp on õlis, siis nägu on rõõmus, metalliarmastus on mul tohutu."

Praegune kirikuhoone on Gunnar Kotieseni sõnul jäänud nende kogudusele väikeseks, ühtlasi on vana maja juba amortiseerunud. "Teenistusel on väga vähe ruumi ja meil on tegelikult iga päev mõni sündmus, siis ongi see, et teha mingit noorteüritust, tuleb kõik pingid viia õue ja koormakatted peale panna."

"Kaalusime ka juurdeehitust, aga kõik arhitektid ütlesid, et ükskõik mis pintsaku sa sellele nööbile juurde õmbled, nööp ei jää lõpuks ikkagi välja paistma," ütles ta ja kinnitas, et seepeale võtsid nad asjad suurelt ette ja kuulutasid välja arhitektuurikonkursi. "Me ehitame siia uue hoone, mille arvatav suurusjärk võiks olla 1,2 miljonit, millest juba veidi üle poole on olemas."

"Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis tahaksime 2019. aastal hakata ehitama," kinnitas ta ja tõi välja, et nad ei ehita mitte lihtsalt kirikut, vaid sellest sünnib konverentsihoone, mis on multifunktsionaalne. "Ajalooliste kirikute suur väljakutse on see, et sa saad teha jumalateenistuse, aga see on kõik, meie aga teeme konverentsihoone, kuhu paneme väikese sakraalse elemendi juurde."