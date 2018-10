Noortebänd 2018 teine finalist on Steven Ilves

16-aastane Steven Ilves teadis juba väikse poisina, et just muusika on see valdkond, millega ta soovib lähemalt tuttavaks saada. Tema unistuseks on esineda ruumis, kus publik on kohale tulnud vaid tema pärast ning laulab kaasa tema loomingut. Väga oluliseks peab Steven enesekindlust, sest tema arvates on see peamine omadus, mis aitab elus läbi lüüa.

Tänavuse Noortebändi Pärnu poolfinaali žüriisse kuulusid Erik Morna (R2), Reelika Lelle (Sony Music Baltics), Taavi Paomets (Avoid Dave), Ester Vilgats, Rasmus Rändvee ja Karl Kevad. Noortebänd koostöös Kinemaga paneb võitjale välja 3500€ väärtuselise auhinna, mis annab võimaluse külastada Gröningenis toimuvat Eurosonic Festivali ja salvestada EP. Peale selle lisandub mitmeid eriauhindu.