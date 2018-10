Eestit külastab kuninganna Elizabeth II noorim poeg Edward koos abikaasaga

"Prints Edward on kuninganna Elizabeth II noorim poeg," selgitas Raudvere "Ringvaates" ja tõi välja, et kuninganna Elizabethil on neli last. "Krahvinna Sophie on Edwardi abikaasa."

Koidu Raudvere sõnul on tegemist väga kuninglike inimestega. "Kui prints Edward sündis, siis oli ta troonipärimise järjekorras kolmandal kohal, aga nüüd on ta langenud kümnendale kohale," selgitas ta ja kinnitas, et Edwardil troonipärimise võimalust ei ole, aga ta on siiski kuninglik prints. "Ta on koos abikaasa Sophiega täiskohaga kuningapere liige, mis tähendab seda, et ta käib kõiksugu üritustel ja on heategevusorganisatsioonide juhatustes."

"Mulle tundub, et krahvinna Sophie on viimase kümne aastaga palju populaarsemaks muutunud, aga ega prints Edward kindlasti populaarsusküsitlustes esiviisikusse kuulu," sõnas ta ja tõdes, et teised kuningapere liikmed meeldivad lihtsalt inimestele rohkem. "Temaga ei ole olnud seotud ühtki skandaali, kuid ta pole lihtsalt piisavalt värvikas."

"Nad tulevad Eestisse Suurbritannia kõige kõrgemal tasemel esindajatena," ütles Raudvere ja lisas, et krahvinna Sophie käis Eestis ka poolteist aastat tagasi. "Nende Eestisse tulemise sõnum on see, et oleme juba sada aastat Suurbritanniaga sõbrad olnud ning jätkame samas vaimus."