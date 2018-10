Elukaaslased matkasid viie kuuga Mehhiko piirilt Kanada piirile

"Veidi enne selle matka algust otsustasime, et meil on täiesti tavaline laua taga istuv töö ning otsustasime, et ei taha järgmised 40 aastat lihtsalt toksida klahve," sõnas Stiina Kristal ja selgitas, et seepeale otsustasid nad karjääri muuta ja hakata ekspeditsooniliidriteks. "Selleks, et veel veidi õues olemise kogemust saada, otsustasime veidi matkakata ka."

Kristali sõnul on sellisel rännakul väga oluline kellegagi koos olla. "See, et üksteist saab motiveerida ja julgestuseks olla, väga hea on, kui saab vahepeal kellegagi rääkida," tõdes ta ja lisas, et nad olid sellel rännakul üsna ettevaatlikud. "Kui me oleksime rumalamad olnud või võtnud rohkem riske, siis oleks võinud asjad ka halvemini lõppeda."

"Loomikult on võimalik seda rännakut teha ka nii, et ööbid ainult hotellides, aga osad inimesed samas teevad n-ö kolme duši väljakutset ehk käivad kogu rännaku jooksul kolm korda duši all," selgitas Kristal.

Kristians Lunins kinnitas, et kogu rännak oli imeline. "Elumuutev kogemus, sa kohtad sellel rännakul palju huvitavaid inimesi ning oled iga päev värskes õhus," sõnas ta.