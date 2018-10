Keira Knightley sai kõmupiltnike tõttu posttraumaatilise stressihäire

Knightley avaldas The Hollywood Reporterile antud intervjuus, et tal diagnoositi posttraumaatiline stressihäire, kui oli vaid 22-aastane.

"Kui 20 naisi vihkavat meest sind jälitavad, on see tõeline äratus sellest naistevastasest maailmast, kus me elame. Mehed sõna otseses mõttes karjusid minu peale, nimetasid mind hooraks," kirjeldas Knightley.

Knightley viitas intervjuus Amy Winehouse'ile ja Britney Spearsile, kellel olid samal perioodil kõmupiltnikega probleemid. "Seal taga oli suur raha, et saada pilte naistest, kes kokku varisevad," rääkis Knightley.

Kuigi näitlejanna sõnul tekkis tal juba harjumus kõmupiltnike kuu peale saata, oli igapäevane kodust väljumine katsumus. "Mu vaimne tervis varises 22-aastaselt kokku. Ma võtsin aasta vabaks ja mul diagnoositi posttraumaatiline stressihäire," tunnistas ta.

Knightley meenutas, kui esmakordselt teraapiasse läks. "Mu terapeut ütles, et tavaliselt käivad tema juures inimesed, kellel on paranoiad, et neist kogu aeg räägitakse või keegi jälitab neid, aga see tegelikult nii ei ole. Tema sõnul olin ma esimene inimene, kellel päriselt nii on," ütles Knightley, kes võttis aja maha ja loobus kassahittides mängimisest.

Knightley kogus kuulsust, olles vaid 17-aastane, filmis "Tribla nagu Beckham". Aasta hiljem osales ta menufilmis "Kariibi mere piraadid". Knightley järgmine film kannab pealkirja "Colette" ja tuleb kinodesse järgmisel aastal.

Posttraumaatiline stressihäire (PTSH) on ärevushäire, mis tekib seoses läbielatud traumaga, sagedamini juhul, kui trauma on juhtunud inimese endaga, kuid ka mõne lähedasega või juhuslikult pealt nähtud traumeeriva sündmuse tagajärjel.