Kuradi Saar avaldas debüütalbumi koos videosingliga "Valel on kaunid jalad"

Vanim järjepidevalt eetris olnud raadiosaade "Päevakaja" tähistab reedel sünnipäeva muu hulgas sellega, et laseb kolmel täistunnil uudiseid lugema endised ja praegused tuntud raadiohääled ning võimalik, et ka ühe tulevase. ERR.ee vahendusel näeb uudistelugemist ka otsepildis.

"Valel on kaunid jalad" on täna koos albumiga ilmunud videosingel, mis iseloomustab Robert Linna jaoks ka plaaditegemise protsessi. "Ei ole vaja üle mõelda, tuleb lihtsalt usaldada oma vaistu ja olla aus oma sõprade, oma rahva ja iseenda vastu," lisas bändi solist Linna.

"Kuradi Saar on nagu unenägu maailmast, kus ookeanid möllavad, välke püütakse palja käega ja kella ei vaadata. See on midagi, mis ehk tõukaks ka teisi vahel turvalisest mugavusest välja ja kuradi saareles minema," kirjeldasid bändiliikmed.

Räägitakse, et põhjala meremeestele jäi alati ette üks kuradi saar, mis ei lasknud neil mugavalt otseteed sadamasse sõita. See inspireeris ka ansamblit Kuradi Saar, eriprojekti, mille kutsusid ellu Robert Linna, Markko Reinberg, Rain Joona ja Jon Mikiver.

2017. aastal aasta ansambli tiitli pälvinud Elephants From Neptune'ist tuntud muusikute eriprojekt Kuradi Saar on tänasest vormi võtnud üheksaloolise albumina. Lisaks avaldati videosingel "Valel on kaunid jalad".

