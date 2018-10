Kristi Pärn-Valdoja moest: meestele üritatakse kleite ja seelikuid selga panna

Pärn-Valdoja ütles ETV saates "Terevisioon", et 50 aasta jooksul ei ole moes midagi väga revolutsioonilist toimunud. "Mul on meeles, et kui lapsena sai kosmose- või ulmefilme vaadatud ja räägiti tänapäevast, olid seal iseliikuvad autod, robotid ja riietuse puhul kujutati ette, et see on midagi täiesti teistsugust. Tegelikult pole seda ju toimunud. Kui midagi on muutunud, siis see, et 20-30 aastat tagasi ei käidud botaste ja tossudega restoranides," arutles Pärn-Valdoja

Kui veel mõned aastad tagasi ei käinud keegi punasel vaibal ketsides või tossudes, siis nüüd on see tavapärane. "Ma vaatasin just ühe Londoni peene restoran-klubi kodukorda, seal oli kirjas, et spordijalanõud on keelatud, kui need ei ole disainerketsid," ütles Pärn-Valdoja.

Naise sõnul on suured moemajad läinud tossukultuuriga täielikult kaasa ja neid üritusigi on vähe, mis üritavad rangelt mingit kindlat joont hoida. "Tänapäeval on avalikkuse surve nii suur, et kui sa üritad kehtestada mingeid reegleid, tekitab see juba reaktsiooni, et mis mõttes, panen jalga, mis ma tahan, peaasi, et mugav on," arutles Pärn-Valdoja.

Suurim revolutsioon on tema sõnul moemaailmas sooneutraalne mood. Ühes Helsingi kaubamajas avati alles hiljuti sooneutraalne osakond ja moelooja Vivienne Westwoodi kodulehel on vastav kategooria. "Mulle tundubki, et kuna naised on kasutanud meeste garderoobist laenatud asju aastakümneid kandnud, siis see pigem vist hakkab minema sinna suunas, et meestele üritatakse hirmsasti kleite ja seelikuid selga panna," tõdes Pärn-Valdoja.

Naise sõnul ei kujuta ta ette, kas see tõesti ka massidesse läheb. "Mine tea, võib-olla 20 aasta pärast istute te kaassaatejuhiga mõlemad seelikud seljas," naljatas Pärn-Valdoja saatejuht Katrin Viirpaluga rääkides.

Lisaks sellele pööratakse tema sõnul suurt rõhku ka kangastele. "Kangaste puhul tehakse ja jätkuvalt püütakse teha revolutsiooni. Siin on küll ananassinahast kotte ja seentest kübaraid," ütles ta.