Anu Saagimi salajane projekt lõi kõikuma: inimene lihtsalt lõi põnnama

"Süda peksab sees, üks väike pits konjakit kuluks hetkel marjaks ära," ütles äsja stuudiosse jõudnud Saagim saates "Bert Järvet".

Saagim ei soovinud täpsustada, mis projektiga on tegu, kuid vihjas, et selles pidi osalema kolm naist - lisaks temale ka nelja lapse ema Liina Pulges ja noor naine, kes viimasel hetkel alt hüppas.

"Me olime kõik erinevatest kategooriatest. Üks oli elukogenud nagu mina, teine oli aasta ema, kellel on neli last, ja kolmas oli noor, aga täis kohutavat elujõudu, tuld ja metsikut seksapiilsust," kirjeldas Saagim.

Just sellelt kolmandalt osalejalt saigi Saagim enne otse-eetrit sõnumi, milles too projektist loobus. "Kuulge tüdrukud, see on minu jaoks väga keeruline kiri ja ma vabandan juba ette. Kindlasti te saate minu peale mõneks ajaks pahaseks. Ma olen nüüd juba mõni aeg tundnud, et ma lihtsalt ei ole selliseks, nii suureks avalikuks projektiks valmis. Ma lihtsalt ei julge nii suure rahva ees end vaimselt alasti võtta, see hirmutab mind. Ma ei ole hetkel valmis kaasa lööma," luges Saagim stuudios kirja ette.

Saagim oli nõus avaldama vaid seda, et projekti viimased proovid juba käisid. "Me olime eri nurkadest naised, kes kokku saades oleks lahvatanud leegi. Seda kahjuks ei juhtunud nüüd, ma olen tõesti väga kurb," tunnistas Saagim.

Ta lisas, et inimene lõi lihtsalt põnnama. "Aga selle naisterahva puhul jääb see mulle täiesti arusaamatuks. Ta on üks kõige julgemaid olnud, teda on tihtipeale nimetatud ka Anu Saagimi klooniks ja nooremaks versiooniks," kergitas Saagim salapäraselt isikult saladuseloori.

Saagim lisas, et projektiks on juba olemas plakatid ja fotod sotsiaalmeediasse postitamiseks. "Seal me oleme suhteliselt seksikas rõivastuses, suhteliselt paljad, aga mitte alasti," kirjeldas Saagim.

Ta lisas, et selle salapärase naisega tegi ta hiljuti ka intervjuu, kus too tunnistas, et pole end kunagi meelelahutusveergudel paljaks võtnud. "Ta põhjendas seda sellega, ja siis oleks mul pidanud juba võib-olla häirekellad lööma, et see inimene ei lähe ikka nende asjadega, mida me tahame teha, lõpuni, ta ütles, et ta ei julgeks oma emale ja isale hiljem silma vaadata," rääkis Saagim.

Anu Saagim, kes on ise nooruses paljastavatel piltidel poseerinud, tõdes, et paljude otsuste taga seisavad hoopis kolmandad isikud. Ta meenutas, et kui noorena skandaalsetele piltidele sattus, oli ta abielus Soome disaineri Ristomatti Ratiaga. "Kes oli suhteliselt konservatiivne inimene ja vägagi mõtles, mida tema äripartnerid näiteks ütlevad, rääkimata perekonnast. Loomulikult, esmalt tuli minu abikaasa poolt väga teravaid nooli, et nii ei tehta. Kuidas ta saab oma äriga minna edasi, kui tal on selline naine. Mina vastupidi üritasin tõestada, et sul on nii äge ja püss naine, kasuta seda ära, totu," meenutas Saagim.

Saagim ütles, et tol ajal oli ta juba ise ema, aga see ei kõigutanud tema enesekindlust. Isegi Saagimi ema ei tohi talle öelda, mida ta võib või ei või teha. "Ma panin nad riiulisse selleks hetkeks, kui ma midagi tegin. Ma mõtlesin, et see on minu elu, mina otsustan, mida ma teen. Kui ma tunnen end oma nahas hästi ja see annab minu elule särtsu ja vunki ja on mulle meeldiv kogemus, siis põrgusse kõik sõbrad ja tuttavad," lausus Saagim.

Endises tööandjas pettunud

Eelmisel aastal Elu24 peatoimetaja kohalt Õhtulehe veebi loovjuhiks läinud Saagim tõdes, et on oma endises tööandjas pettunud. "Praegu ma ei arvagi enam mitte midagi. Ma natukene pettusin selles. Loomulikult, kui ma ära läksin, hoidsin ma kätt pulsil ja vaatasin, ta oli tõesti mu oma beebi, mis seal toimub, aga natukene valdas pettumus, et järsku ei tulnudki midagi ägedat," ütles Saagim.

Saagim tunnistas, et ei tea põhjust, miks Elu24 pärast tema lahkumist midagi värsket ei pakkunud. "Pisuke pettumus, aga ma teen järelduse, et võib-olla oli vaja raha näiteks kokku hoida. Ma ei tea neid tagamaid, minule neid ei ole selgitatud ja ma ei ole uurinud ka. Selles mõttes on kurb," rääkis ta.

Keskkonnavahetus mõjus Saagimile endale hästi. "Saan teha sellist asja, mis mulle tõesti meeldib. Täna ma ei pea inimestele päris lapiti panema, ma saan nendega teha mõnusaid intervjuusid, kus nad saavad ennast vabalt tundma," põhjendas ta.