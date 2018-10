Väike-Pakri lapsed leidsid endale isikliku õpetaja

Laste õpetajaks on Marge Eenpuu, kes lõpetas saarerahva otsinguvalud ja oli valmis vahetult enne uue kooliaasta algust tundmatusse hüppama. Seda kõike selleks, et lapsed ei peaks iga päev üle mere kooli käima.

Augusti lõpu seisuga elas Väike-Pakril seitse inimest: viis täiskasvanut ja kaks last. Koos õpetajaga on elanikke nüüd kaheksa. "Mul oli juba ammu huvi tulla ja siis kui öeldi, et õpetaja ütles ära, siis ma teadsin kohe, et ma tahan," sõnas õpetaja ja selgitas, et varem on ta olnud nii Risti põhikoolis tugiisik, Määra Mäel keraamik, Nõva koolis kokk kui ka müüja. "Võib-olla on midagi olnud, kohe ei tulegi meelde, ma olen hunt Kriimsilm, kellel on üheksa ametit olnud."

"Mul on endal kolm last, kes kõik on täiesti normaalsed välja tulnud, seega ma julgesin selle otsuse vastu võtta, et siia tulla," selgitas Eenpuu ja tõdes, et loodetavasti saab ta hakkama. "Näiteks matemaatikat me ei pea siin toas kuivalt tegema, me võime minna mereranda ja öelda, et viskame 50 kivi, aga nüüd viskame neli vähem, nii palju võimalusi on."