Marko Pomerants raamatust "Minu ministeeriumid": valet seal ei ole

"Ma arvan, et see on väga ausalt kirjutatud, ja seda, mida ei kannata kirjutada, seda selles raamatus kirjas pole, aga valet seal ei ole," ütles Pomerants "Ringvaates" ja lisas, et mõne koha peal ta mõtles, et kas see juhtum peaks seal raamatus ikkagi olema. "Pooltargumente oli alati rohkem ja siis ma mõnest kohast libisen üle."

Pomerantsil on elus moto, et kõiki asju tuleb võtta tõsiselt, aga rõõmsa meelega. "See kajastub ka selles raamatus," sõnas ta ja nentis, et poliitikas on selline asi, et kui sa lähed parasjagu trepist üles ja keegi tuleb sulle vastu alla, siis ei maksa tema peal end väga välja elada. "Mingil järgmisel ajahetkel võivad need osad olla vahetunud ja tegemist on oma vanade võitluskaaslastega."