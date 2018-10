Eesti piiril konfiskeeritakse nii loomanahku kui ka suures koguses keelatud kosmeetikat

Üheks tooteks, mida üritati Eestist välja viia, on ilvesenahk. "Seda sooviti ebaseaduslikult Venemaale viia," ütles Aleksander Misjuk ja lisas, et selliste konfiskeeritud toodete puhul teevad nad koostööd keskkonnaministeeriumiga, kellele nad seaduse alusel peavad kõik asjad edasi andma. "Siis me vaatame, kas neid on kellelegi õppeotstarbeks vaja."

Eestisse on soovitud sisse tuua ka näiteks bengali kassi nahka. "Tegemist oli üsna suure kogusega, mida üritati kaubandusliku eesmärgiga Eestisse tuua, see ei olnud eraisik, vaid tegemist oli ettevõttega," mainis ta ja tõdes, et selliste juhtumite puhul ei ole tegelikult vahet, kas toodet on ainult üks või hoopis suurem kogus. "Alati esimesest tükist peab olema luba kaasas, mõned väikesed erandid on, nagu kaaviar, mida võib reisija kaasa tuua 125 grammi, aga on võtnud hoopis poolekilose karbi."

Olukorras, kus inimene on illegaalselt toote üle piiri toonud, järgneb üldiselt ka menetlus. "Eraisiku puhul on kuni 1200 eurot rahatrahv, lisakas selle Keskonnainspektsioon võib määrata keskkonnakahju, mis kalamarja puhul on ühe kilogrammi kohta 1300 eurot."

Saatesse oli Misjuk kaasa toonud ka suure mägilamba sarve, ussinaha ja kreemid, mis on saadud ohustatud loomast või taimest. "See konkreetne näokreem sisaldab orhideed ning kõik orhideed on looduskaitse all."