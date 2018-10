Koolitantsu Kompanii toob välja kaks uuslavastust

Tantsulavastuse "Ärka üles" koreograaf Maarja Pruuli on tantsuõpetaja ja koreograaf Tähtvere tantsukeskuses Tartus. Koreograaf Kadi Aare on oma ala tipp tänavatantsu žanris. Oma tantsuteed alustas ta rahvatantsu juurest. Täna aga õpetab peamiselt house-tantsu DanceActis.

Tantsulavastuse "Ma pole idioot" koreograaf Ruslan Stepanov (kaas)loob Koolitantsu Kompaniile juba neljandat lavastust. Ruslan on vabakutseline tantsukunstnik, kes on töötanud erinevates tantsužanrites kaasaegsest tantsust balletini nii Eestis, Saksamaal kui ka mujal. Õpetamas saab teda peamiselt näha TÜ Viljandi kultuuriakadeemias. Koreograaf Karoline Suhhov on samuti vabakutseline tantsukunstnik. Karoline paneb lapsi ja noori tantsima Tallinnast Pärnuni ja Haapsalust Viljandini, töötades nii T-stuudios, ETA tantsukoolis kui ka mujal.

Koolitantsu Kompanii on üle-eestiline noorte tantsukompanii, mille eesmärgiks on kokku tuua erinevates tantsukoolides õppivad andekad tantsijad, pakkuda neile võimalust tutvuda tantsukunstniku elukutsega ning luua koostöös tunnustatud koreograafidega publikut puudutavaid tantsulavastusi.

Koolitantsule iseloomulikult on Koolitantsu Kompanii tantsulavastused erinevates tantsužanrites. Nii saab näha pea 50 noore tantsija esituses 9. lennu kaasaegse tantsu žanris Ruslan Stepanovi ja Karoline Suhhovi loodud tantsulavastust "Ma pole idioot" ja 10. lennu tantsulavastust "Ärka üles", mis on koreograafide Maarja Pruuli ja Kadi Aare loodud tänava- ja showtantsu žanrites.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel