"Peresaadet" juhivad sel hooajal Katrin Saali Saul ja Merle Liivak

"On suur au ja rõõm astuda üles Katrin Saali Sauli kõrval, kes on minu jaoks üks põnevamaid psühhoteraapia lektoreid, kelle naisarhetüüpide käsitlus on mind sügavalt inspireerinud," rääkis Merle Liivak. "Minu panus saatesse tuleb hoopis teise nurga alt. Pereteemade juurde jõudsin mina vastupidiselt Katrinile ebaprofessionaalset teed pidi, läbi selle, et kasvasin ise vanemaks raginaga, vaevamas teadmistedefitsiit ja nullilähedane kogemus lastega. Teadlik vanemlus ning lapse igakülgset arengut ja heaolu toetav keskkond on teemad, mis pakuvad mulle kirglikku huvi."



Katrin Saali Saul jätkab saates peamiselt paarisuhete teemadega. Uue hooaja teemaderingis on truudus ja truudusetus, hingehaavad, valetamine, ohvrienergia, seksuaalsuse kujunemine, alkoholi mõju ajule ja suhetele, õed-vennad, ärevus ning see, miks on harjumusi nii raske muuta.



Neljapäeva õhtul kell 19.05 algava "Peresaate" uus hooaeg alustab kõrvalsuhete ja truudusetuse teemaga.

"Päris suure osa terapeudi poole pöördujatest moodustavad suhtekolmnurgas olevad inimesed. Need, kelle partner pole neile truu. Neil on valus, sest nende usaldus on murtud ja sageli vajutab see kahtlusepitseri kogu eelnenud suhtele. Kuna see fenomen puudutab meist vähemalt iga neljandat, väärib teema käsitlemist," tõdes Katrin Saali Saul.



"Peresaade" kõlab Vikerraadio eetris neljapäeva õhtuti kell 19.05. Saadet saab järelkuulata Vikerraadio kodulehel. Kirjad ja küsimused on oodatud aadressile peresaade@err.ee.

Esimese hooaja saateid on Vikerraadio kodulehelt ja äpist järelkuulatud juba üle 160 000 korra.