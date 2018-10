ERR Menu soovitab: moefilmid, "Põrgu Jaan" ja Lõnguse pop-up näitus

Juba täna läheb käima moefilmide festival Moekunstikino, mis toob Sõpruse kinno ja Tartu Elektriteatrisse põnevaid moedokumentaale.

Kokku linastub üheksa värsket dokumentaalfilmi ja tänase avapäeva esimene seanss on pühendatud Alexander McQueenile. Põnevaid filme on veelgi - näiteks Christian Diorist ja Vivienne Westwoodist.

Moefilmide festival MoeKunstiKino toimub 4.-10. oktoobrini. Filmil "McQueen" on eestikeelsed subtiitrid, muud filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega,

Täna esilinastub kodumaine film "Põrgu Jaan", mis on režissöör Kaur Koka debüütmängufilm. Filmi tegevus on inspireeritud Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest, kus rahvast on aastaid rõhunud sõda, nälg ja katk. Film on kinodes 5. oktoobrist.

Peaosa mängib Meelis Rämmeld, aga kaasa löövad paljud tuntud Eesti näitlejad nagu Andres Lepik, Pääru Oja, Peeter Volkonski, Adele Taska, Egon Nuter, Villu Kangur ja Anne Türnpu. Filmi stsenarist ja režissöör on Kaur Kokk, operaator Mart Taniel, kunstnik Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik Jaanus Vahtra. Filmi produtsent on Katrin Kissa.

Ainult üheks õhtuks avatakse reedel pop-up näitus Edward von Lõnguse Euroopa-turneest. Lõnguse seiklused 11 Euroopa pealinnas jäädvustas fotograaf Ruudu Rahumaru. Fotode pop-up näitus avatakse ainult üheks õhtuks sel reedel Telliskivi Loomelinnaku väljakul.