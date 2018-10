Piip ja Tuut viivad "Loomad" Brüsselisse

Ilmselt on paljud olnud olukorras, kus lennuki väljumine hilineb ja seda mõne tehnilise rikke tõttu. Et selliseid olukordi vältida, peavad lennukid regulaarselt hoolduses käima.

Sel nädalavahetusel esietendub Eestis Energia Avastuskeskuses aga Marek Demjanovi käe all uus algupärand peredele "Minu vanaisa oskas lennata". Lugu räägib Mareki vanaisa Evaldi ja vana aja sõjamehe parun von Münchhauseni seiklustest, mis hakkavad juhtuma täiesti tavalises tänapäeva peres. Ühel heal päeval muutub muidu kiiktoolis vaikiv vanaisa parun von Münchhauseniks. See mäng sunnib pereliikmed omavahelisi suhteid ümber hindama ja neid uuesti väärtustama. Lavastus innustab rohkem raamatuid lugema ja vähem nutiseadmetes siblima.

