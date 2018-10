Liis Lemsalul valmis uus singel "Hingata"

"Hingata" on värskeim singel Liis Lemsalu albumilt nimega "+1".

""Hingata on laul, mis räägib sellest, et kunagi pole liiga hilja ennast uuesti defineerida. See, kes me olime eile, ei pea olema see, kes oleme täna. Kui ma Liisile seda esimest korda laulsin, siis oli näha, et tunneb ennast selles loos ära ja polnud küsimustki, kas see laul saab tema omaks," rääkis Daniel Levi Viinalass.

Liis kinnitab Danieli sõnu. ""Hingata" on lugu, mille puhul teadsin kohe, et see peab mu esimesele eestikeelsele plaadile saama. Mäletan siiani väga hästi, kuidas Daniel seda esimest korda kitarri saatel ette laulis - mul tekkis selle viisiga kohene äratundmine, et jah, see on see! Stuudios sai seda produktsiooni mõttes täiesti nullist koos Bert Prikenfeldiga üles ehitatud ja ma olen lõpp-produktsiooniga väga rahul."

"Kui albumil saab kuulata loo esmaversiooni, siis just sai meil Liisiga valmis veel värskema kõlaga raadioversioon, mida lisaks raadiotele saab kuulata digilevis ja näha lüürikavideo taustana," täpsustas aasta produtsendiks ja miksijaks valitud Bert.

Liisi jaoks sümboliseerib uus lugu sügist: "Kõik, mis on oma aja kaotanud, langeb maha, et uued algused su elus saaks värskelt hingata."

Liisi näeb uut singlit esitamas juba täna õhtul ERR-i vahendusel vaatajateni jõudval Ettevõtlusauhinnad 2018 galal. Spetsiaalselt selleks õhtuks on palast loodud eriversiooni koos keelpillikvartett Preziosoga.