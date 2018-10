Von Lõnguse Euroopa-tuur saab joone alla ainulaadse seinamaalingu ja näitusega

Edward von Lõnguse "(R)estart Reality" tuuri raames jõudis uuele elule äratatud reisiseltskond, nutiseadmetes liitreaalsuse tehnoloogia abil ellu ärkavad vanad eestlased, kokku 11 Euroopa pealinna tänavatele: Berliini, Brüsselisse, Rooma, Helsingisse, Kopenhaagenisse, Pariisi, Budapesti, Vilniusse, Londonisse, Viini ja Riiga.

Kui mujale ilmusid teosed ligikaudu elusuuruses, siis Riia linnal hoiab nüüd silma peal 7,5 meetri kõrgune Kivikuningas.



Tegu on kogu maailmas ainulaadse liitreaalsuse-seinamaalinguga, mis teostati Eesti ühe lennukaima startupi, SprayPrinteri äsja tootmisest tulnud uue roboti abiga. "Riias ei ole just väga palju kaasaegset tänavakunsti ja meile meeldib see teos eriti sellepärast, et ta näitab, kuidas tänavakunst ja uued tehnoloogiad aitavad jutustada põnevaid lugusid inimestest ja kultuurist laiemalt," märkis Riia seinamaalingu valmimisele kaasa aidanud Ieva Niedre kultuurifondist INITIUM.



Juba reede õhtul algusega kell 16 toimub Telliskivi loomelinnakus kogu tuuri kokkuvõttev pop-up, mis toob publikuni meeldejäävaimad hetked kõigist reisisikohtadest ning võimaldab veidi piiluda ka tuuri köögipoolele. Näha saab näiteks kunstniku originaal-stencileid (kunstiteoste loomiseks kasutatavaid šabloone) ja muud anonüümse tänavakunstniku professioonis tarvilikku. Tuuril kogetud seiklused on jäädvustanud fotograaf Ruudu Rahumaru ning videooperaator Gytis Dovydatis – ainsad inimesed, keda Edward von Lõngus on usaldanud oma tegevust dokumenteerima.



Ühtlasi on tegu meeleoluka tänuüritusega kõigile, kes on Edward von Lõnguse seiklustele Euroopas pöialt hoidnud. Nagu ikka, on kunstnikul publikule varuks ka mõningaid üllatusi.



Tänavakunstituuri "(R)estart Reality" näol on tegu innovaatilise Eestit tutvustava kunstiprojektiga, mis on osa EV100 rahvusvahelisest programmist. Projekti viib ellu kaasaegse kunsti keskkond NOAR.eu. Von Lõnguse digitänavakunstiteosed räägivad oma loo Android ja iOsS rakenduse abil.