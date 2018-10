Nädalavahetusel selguvad Noortebänd 2018 finalistid

Ilmselt on paljud olnud olukorras, kus lennuki väljumine hilineb ja seda mõne tehnilise rikke tõttu. Et selliseid olukordi vältida, peavad lennukid regulaarselt hoolduses käima.

"Usun, et tänavused poolfinaalid saavad olema huvitavad. Eks on välja kujunenud või lihtsalt endale silma jäänud osad nimed, aga samas on väga raske öelda, kes täpselt finaali pääsevad. Õnneks viienda finalisti valmisel saab oma sõna sekka öelda ka rahvas," möönab Noortebänd 2018 peakorraldaja Märt Truman.

Tartu (4.10) - K!KS, Evelin Kivi, Duo Ruut, Allpoolsus ja PIHLAP•UUD Pärnu (5.10) - Wicked Buzz, Maria Tähe, Steven Ilves, Muster ja Howling Sky Tallinn (6.10) - AROUND THE SUN, Bourbon Sugar, Johanna Randmann, Sleeping Youth ja Marta Arula

18. korda toimuv Noortebänd on jõudnud poole peale ning aeg on välja selgitada tänavused finalistid, kes astuvad üles juba 9. novembril Rock Cafés.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel