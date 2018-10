Lennumehaanikud peavad taluma kõrgust ja kinniseid ruume

Ilmselt on paljud olnud olukorras, kus lennuki väljumine hilineb ja seda mõne tehnilise rikke tõttu. Et selliseid olukordi vältida, peavad lennukid regulaarselt hoolduses käima.

Lennukimehaanik Kaider Zopp rääkis ETV saates "Ringvaade", et hooldustööde käigus võetakse ära lennukitiivad ning raudlinnust jääb sisuliselt järele vaid luukere. Selleks, et lennukistruktuurile ligi pääseda, võtakse välja istmed, vaibad, aga ka seinapaneelid ja laed.

Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots rääkis, et lennumehaanikud peavad taluma kõrgust, aga ka väikeses ruumis viibimist. "Teatud hetkedel tuleb ka lennuki kütusepaaki ronida ja kütusepaagis sees töötada. Loomulikult me ei sunni kedagi. Need, kes seda ei soovi ja kes kardavad, need seda tegema ei pea," ütles ta.

Lennuki hoolduse käigus vaadatakse üle kulumisjäljed, mis on tekkinud vibratsioonist ja materjalide väsimusest.

Lennumehaanik Jüri Luist ütles, et lennuõnnetused on väga ebatõenäolised ja selleks peaks väga palju asju kokku langema. "Kõik on nii mitmekordselt üle kontrollitud. Selleks et midagi juhtuks, peaks mitu eksimust korraga olema. Mina eksin, siis keegi kolmas eksib ja mingi väga halb tõenäosus, et väga halb ilm on ja just sel hetkel läheb midagi katki," selgitas ta.